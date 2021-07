Rooney chiede scusa dopo lo scandalo a luci rosse | “Ho commesso un errore”

(Di giovedì 29 luglio 2021) La bandiera del Manchester United e l’allenatore del Derby County Wayneè al centro di uno. L’ex attaccante è stato immortalato con varie ragazze in abiti succinti durante una festa privata. “Houn– spiega a Sky Sports. – Ero ad una festa privata con due miei amici e mi piacerebberealla mia famiglia e al club per le immagini che stanno girando. Ora voglio andare avanti”. SportFace.

Wayne Rooney chiede scusa dopo lo scandalo a luci rosse che l'ha visto protagonista: "Ho commesso un errore", ha detto ...Il giocatore del Derby County, Jason Knight, dovrà restare lontano dai campi per molte settimane. Ad infortunarlo p stato il suo allenatore Rooney.