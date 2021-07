Rischio scuole chiuse, il candidato sindaco Moretti attacca Mastella e chiede tavolo sulla sicurezza scolastica (Di giovedì 29 luglio 2021) "Il sindaco uscente " dalle colonne di un quotidiano " si dice "preoccupato" e annuncia che "rischiamo di non riaprire le scuole". Già a fine luglio si ammette questa impreparazione e semplicemente ... Leggi su labtv (Di giovedì 29 luglio 2021) "Iluscente " dalle colonne di un quotidiano " si dice "preoccupato" e annuncia che "rischiamo di non riaprire le". Già a fine luglio si ammette questa impreparazione e semplicemente ...

LaVitaReale : Il Governo non tutela dalla variante Delta la popolazione ???? compresi i vaccinati con 2 dosi ma a rischio (anche se… - Dan_passover : @Ale74terni @giacomino1974 @Cartabellotta Non è religione, la divinità vaccino, anche se metti in dubbio la fede, n… - gius_rizzo : RT @MassiMaselli: C'è un blocco ideologico di @MinisteroSalute alle terapie domiciliari anti #COVID19, ha ragione Giorgia Meloni. Con riape… - EmMicucci : RT @Antonio_Caramia: @Cartabellotta E soprattutto il 100% dei bambini <12 anni non potranno essere vaccinati. Quindi come si pensa di ren… - Dino03093879 : @latwittipe Apriranno tutte le scuole in presenza sarà un altro rischio calcolato. -