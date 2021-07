Nuoto | Gregorio Paltrinieri | “Ho un cuore troppo grande Ero un dio | poi i sogni si erano sgretolati”

Leggi su oasport

(Di giovedì 29 luglio 2021)ha firmato un’impresa memorabile e ha conquistato una spettacolare medaglia d’argento sugli 800 metri alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Il carpigiano era uno degli uomini più attesi dell’intera spedizione azzurra ai Giochi, ma ha dovuto fare i conti con la mononucleosi negli ultimi mesi e sembrava decisamente fuori forma, tanto che aveva rischiato di rimanere fuori dalla finale appena un paio di giorni fa quando aveva faticato terribilmente a trovare la bracciata giusta nella prova in cui è il Campione del Mondo in carica. Il 26enne si era qualificato all’atto conclusivo con l’ultimo tempo utile e sembrava non avere chance di salire sul ...