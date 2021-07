L'ultima mediazione per la riforma della giustizia (Di giovedì 29 luglio 2021) AGI - La riforma del processo penale deve andare in Aula nei tempi previsti, quindi venerdì, e incassare il via libera di Montecitorio se non proprio entro il week end, comunque al massimo nei primi giorni della prossima settimana. La linea del governo, dunque, non cambia. E su questo punto sono concordi sia il premier Mario Draghi che la Guardasigilli Marta Cartabia, viene spiegato. Quanto al merito delle modifiche, relative alla seconda parte del ddl e, in particolare, al capitolo prescrizione, se si raggiungerà un'intesa - al momento non ve n'è traccia - con le forze di maggioranza, l'esito della mediazione sarà messo ... Leggi su agi (Di giovedì 29 luglio 2021) AGI - Ladel processo penale deve andare in Aula nei tempi previsti, quindi venerdì, e incassare il via libera di Montecitorio se non proprio entro il week end, comunque al massimo nei primi giorniprossima settimana. La linea del governo, dunque, non cambia. E su questo punto sono concordi sia il premier Mario Draghi che la Guardasigilli Marta Cartabia, viene spiegato. Quanto al merito delle modifiche, relative alla seconda parte del ddl e, in particolare, al capitolo prescrizione, se si raggiungerà un'intesa - al momento non ve n'è traccia - con le forze di maggioranza, l'esitosarà messo ...

