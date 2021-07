Lorenzo Riccardi ha più risentito Giulia Cavaglià dopo la mancata scelta a Uomini e Donne? Parla il tronista (Di giovedì 29 luglio 2021) Il giovane Lorenzo Riccardi è stato sicuramente uno dei personaggi più discussi del dating show Uomini e Donne. dopo essere stato corteggiatore di Sara Affi Fella è stato poi scelto per diventare tronista. Lorenzo ha concluso il suo percorso uscendo mano nella mano con Claudia Dionigi, ad oggi i due vivono la loro storia d’amore e hanno rivelato di avere grandi progetti per il futuro. La sua scelta, andata in onda in prima serata, è stata di recente riproposta nella fascia serale di Canale 5 e nel corso di un’intervista per il magazine ... Leggi su isaechia (Di giovedì 29 luglio 2021) Il giovaneè stato sicuramente uno dei personaggi più discussi del dating showessere stato corteggiatore di Sara Affi Fella è stato poi scelto per diventareha concluso il suo percorso uscendo mano nella mano con Claudia Dionigi, ad oggi i due vivono la loro storia d’amore e hanno rivelato di avere grandi progetti per il futuro. La sua, andata in onda in prima serata, è stata di recente riproposta nella fascia serale di Canale 5 e nel corso di un’intervista per il magazine ...

Advertising

BlogUomini : Uominiedonne Lorenzo Riccardi parla della presunta crisi con Claudia. - infoitcultura : U&D, crisi tra Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi? Lui rompe il silenzio - infoitcultura : Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi rivela: 'Tra me e Claudia non c’è mai stata nessuna crisi' - GiuseppeporroIt : Uomini e Donne, crisi in corso tra Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi? L'ex tronista rompe il silenzio… - chinafiles : L’ASEAN (Associazione dei Paesi del Sud Est Asiatico), l’Unione Europea e gli Stati Uniti si confermano come i prin… -