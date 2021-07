LIVE – Scherma fioretto a squadre femminile, sesta giornata Tokyo 2020 (DIRETTA) (Di giovedì 29 luglio 2021) La DIRETTA testuale degli incontri del fioretto a squadre femminile, sesta giornata di gare alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L’Italia si schiera con Martina Batini, Arianna Errigo, Alice Volpi, ed Erica Cipressa, che cominceranno il loro percorso dagli ottavi di finale contro l’Ungheria. L’inizio dell’incontro è in programma per le 3:50, con Sportface che vi terrà compagnia con costanti aggiornamenti. COME VEDERE GLI INCONTRI IL MEDAGLIERE IL PROGRAMMA DI GIOVEDÌ 29 LUGLIO I RISULTATI GIORNO PER GIORNO GLI ITALIANI IN GARA GIOVEDÌ 29 LUGLIO AGGIORNA LA ... Leggi su sportface (Di giovedì 29 luglio 2021) Latestuale degli incontri deldi gare alle Olimpiadi di. L’Italia si schiera con Martina Batini, Arianna Errigo, Alice Volpi, ed Erica Cipressa, che cominceranno il loro percorso dagli ottavi di finale contro l’Ungheria. L’inizio dell’incontro è in programma per le 3:50, con Sportface che vi terrà compagnia con costanti aggiornamenti. COME VEDERE GLI INCONTRI IL MEDAGLIERE IL PROGRAMMA DI GIOVEDÌ 29 LUGLIO I RISULTATI GIORNO PER GIORNO GLI ITALIANI IN GARA GIOVEDÌ 29 LUGLIO AGGIORNA LA ...

