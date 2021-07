L’amico cade e lei per trattenerlo si infortuna: soccorsa donna a Tramonti di Sotto (Di giovedì 29 luglio 2021) Stavano facendo una camminata lungo il sentiero Cai numero 982 che da Campone conduce alla sorgente del Torrente Chiarzò quando lui è caduto. La persona che era con lui, una donna residente a Campone del 1959, per fermarne la scivolata è a sua volta caduta per circa tre metri assieme a lui fino al torrente. Ad avere la peggio è stata la donna che ha una sospetta frattura al femore, mentre l’uomo è riuscito a rialzarsi seppur con una gamba gonfia e andare a cercare aiuto. L’uomo ha poi deciso di chiamare il Nue112 e la Sores ha allertato alle 12.30 circa la stazione di Maniago del Soccorso alpino e l’elisoccorso regionale. Le squadre di terra sono ... Leggi su udine20 (Di giovedì 29 luglio 2021) Stavano facendo una camminata lungo il sentiero Cai numero 982 che da Campone conduce alla sorgente del Torrente Chiarzò quando lui è caduto. La persona che era con lui, unaresidente a Campone del 1959, per fermarne la scivolata è a sua volta caduta per circa tre metri assieme a lui fino al torrente. Ad avere la peggio è stata lache ha una sospetta frattura al femore, mentre l’uomo è riuscito a rialzarsi seppur con una gamba gonfia e andare a cercare aiuto. L’uomo ha poi deciso di chiamare il Nue112 e la Sores ha allertato alle 12.30 circa la stazione di Maniago del Soccorso alpino e l’elisoccorso regionale. Le squadre di terra sono ...

