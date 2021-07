Juventus, c’è la data per il rinnovo di Dybala (Di giovedì 29 luglio 2021) Paulo Dybala al centro del nuovo progetto Juventus, targato Max Allegri. Stando a quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, il rinnovo della Joya con i bianconeri si avvicina. C’è la data per l’incontro decisivo tra Antun, agente dell’argentino, e la società. Secondo la rosea, si arriverà ad un accordo di 3-4 anni a 10mln netti a stagione più bonus. La Juve incontrerà Antun dopo la metà della prossima settimana, non appena l’agente terminerà la quarantena obbligatoria. L’accordo è oramai ad un passo: decisivi i contatti telefonici di questi giorni e il ritorno di Allegri. Potrebbe interessarti anche: ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 29 luglio 2021) Pauloal centro del nuovo progetto, targato Max Allegri. Stando a quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, ildella Joya con i bianconeri si avvicina. C’è laper l’incontro decisivo tra Antun, agente dell’argentino, e la società. Secondo la rosea, si arriverà ad un accordo di 3-4 anni a 10mln netti a stagione più bonus. La Juve incontrerà Antun dopo la metà della prossima settimana, non appena l’agente terminerà la quarantena obbligatoria. L’accordo è oramai ad un passo: decisivi i contatti telefonici di questi giorni e il ritorno di Allegri. Potrebbe interessarti anche: ...

