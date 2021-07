Jessica Mascheroni nella bufera, parole orribili contro Nilufar Addati e poi … (Di giovedì 29 luglio 2021) Anche quest’anno Temptation Island è stata una delle trasmissioni più seguite dell’estate. Le coppie che hanno partecipato e messo alla prova il proprio amore hanno fatto molto discutere, alcune di più altre di meno. Tra le fidanzate una delle protagoniste assolute è stata Jessica Mascheroni finita nelle ultime ore al centro di una vera e propria bufera mediatica a causa di alcuni post offensivi pubblicati sui social diversi anni fa contro alcuni dei volti noti delle scorse edizioni del reality show di Canale 5. parole molto pesanti che hanno spinto la giovane ad intervenire per chiedere ... Leggi su baritalianews (Di giovedì 29 luglio 2021) Anche quest’anno Temptation Island è stata una delle trasmissioni più seguite dell’estate. Le coppie che hanno partecipato e messo alla prova il proprio amore hanno fatto molto discutere, alcune di più altre di meno. Tra le fidanzate una delle protagoniste assolute è statafinita nelle ultime ore al centro di una vera e propriamediatica a causa di alcuni post offensivi pubblicati sui social diversi anni faalcuni dei volti noti delle scorse edizioni del reality show di Canale 5.molto pesanti che hanno spinto la giovane ad intervenire per chiedere ...

