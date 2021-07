Gregorio Paltrinieri | un filo d’amore lo lega alle Olimpiadi

Leggi su zon

(Di giovedì 29 luglio 2021) Prima di partire per Londra 2012,ha conosciuto Letizia Ruoli, colei che tuttora è la sua fidanzata e che oggi festeggia con lui la medaglia d’argento Leportano fortuna a, non solo dal punto di vista sportivo ma anche relazionale e amoroso: nove anni fa, prima di partire per i Giochi di Londra 2012 durante i quali mise in luce il proprio talento per la vasca, grazie ad un’impresa fenomenale nei 1500 sl, il nuotatore ventisettenne ha conosciuto Letizia Ruoli, colei che è poi diventata la sua fidanzata e che oggi festeggia con il compagno la Medaglia ...