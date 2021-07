Germania, l’inflazione balza al 3,8%. E’ l’incremento più forte dal 2008. Aumentano le pressioni sulla Banca centrale europea (Di giovedì 29 luglio 2021) Corre più delle previsioni l’inflazione tedesca che in luglio, stando alle prime stime dell’ufficio statistico, raggiunge il 3,8% con un incremento medio dei prezzi dello 0,9% rispetto a giugno. Si tratta del maggior aumento dal 2008. Se si guarda al dato armonizzato (salito al 3,1%) si tratta addirittura del maggior incremento dalla riunificazione Est-Ovest del 1993. A influire sul risultato, si legge nel comunicato di Destatis, hanno contribuito anche gli effetti derivanti dalle riduzioni dell’Iva nel 2020 per la crisi Covid, terminate a gennaio di quest’anno. Il surriscaldamento dell’indice è in ogni caso destinato ad accrescere il dibattito sulle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 luglio 2021) Corre più delle previsionitedesca che in luglio, stando alle prime stime dell’ufficio statistico, raggiunge il 3,8% con un incremento medio dei prezzi dello 0,9% rispetto a giugno. Si tratta del maggior aumento dal. Se si guarda al dato armonizzato (salito al 3,1%) si tratta addirittura del maggior incremento dalla riunificazione Est-Ovest del 1993. A influire sul risultato, si legge nel comunicato di Destatis, hanno contribuito anche gli effetti derivanti dalle riduzioni dell’Iva nel 2020 per la crisi Covid, terminate a gennaio di quest’anno. Il surriscaldamento dell’indice è in ogni caso destinato ad accrescere il dibattito sulle ...

Advertising

putino : Vola l’inflazione anche in Germania: +3,8% - MattSDPell : @intuslegens @daninovaro Deve evitare l'implosione dell'UE a causa dell'eccessiva inflazione. Rivoluzione green ser… - MattSDPell : @borghi_claudio Segno che l'implosione dell'UE è molto più vicina di quanto si creda...si deve rimandare l'inflazio… - vaniacavi : RT @mittdolcino: Ooops! L'inflazione ai prezzi della produzione in Germania vola al record di 8,5% a Giugno, il più grande salto della stor… - mittdolcino : Ooops! L'inflazione ai prezzi della produzione in Germania vola al record di 8,5% a Giugno, il più grande salto del… -

Ultime Notizie dalla rete : Germania l’inflazione Germania, l’inflazione balza al 3,8%. E’ l’incremento più forte dal 2008 Il Fatto Quotidiano