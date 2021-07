Francesca Verdini compie 29 anni, per lei festa a sorpresa a Ostia con Matteo Salvini. Al Bano e Pupo cantano (live) “Tanti auguri” (Di giovedì 29 luglio 2021) Una festa di compleanno in grande stile quella organizzata a Ostia per la figlia di Denis Verdini e fidanzata del leader leghista Matteo Salvini, Francesca. Per i suoi 29 anni non solo torta e candeline pirotecniche, ci sono addirittura Al Bano e Pupo a cantarle “Tanti auguri”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 luglio 2021) Unadi compleanno in grande stile quella organizzata aper la figlia di Denise fidanzata del leader leghista. Per i suoi 29non solo torta e candeline pirotecniche, ci sono addirittura Ala cantarle “”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

