Fabio Fognini | web scatenato per la parola con la ‘F’ | le scuse alla comunità LGBT

Fabio Fognini pronuncia insulti e parole omofobe in campo agli ottavi di finale, la parola con la F lo ha fatto finire nella bufera, ecco cosa è successo

Amo la comunità Lgbt e mi scuso per la sciocchezza che mi è uscita" Roma 16/05/2019 - Internazionali BNL d'Italia / foto Andrea Staccioli/Insidefoto/Image Sport nella foto:Non erano ...Si è sfogato usando parole inappropriate. A Tokyo, sconfitto negli ottavi del torneo olimpico dal russo Medvedev, ha imprecato ad voce alta contro se stesso urlando: 'Sei un frocio, sei un frocio'. Espressione che ha fatto molto ...Fabio Fognini pronuncia insulti e parole omofobe in campo agli ottavi di finale, la parola con la F lo ha fatto finire nella bufera, ecco cosa è successo.Il tennista azzurro Fabio Fognini fa un errore durante il match contro Medvedev e urla insulti omofobi a sé medesimo. In seguito, le scuse ...