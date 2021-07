Esclusione dalla C, la Casertana preannuncia ricorso al Tar del Lazio (Di giovedì 29 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoRecepite le motivazioni del Collegio di Garanzia del Coni, la Casertana FC preannuncia ricorso presso il TAR del Lazio. Il club rossoblu ha dato immediato incarico ai propri legali ribadendo, così, la sua ferma volontà di percorrere tutte le strade possibili, pur di far valere le proprie evidenti ragioni e di difendere il diritto della Casertana FC e della città di Caserta a presentarsi ai nastri di partenza del prossimo campionato di serie C. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 29 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoRecepite le motivazioni del Collegio di Garanzia del Coni, laFCpresso il TAR del. Il club rossoblu ha dato immediato incarico ai propri legali ribadendo, così, la sua ferma volontà di percorrere tutte le strade possibili, pur di far valere le proprie evidenti ragioni e di difendere il diritto dellaFC e della città di Caserta a presentarsi ai nastri di partenza del prossimo campionato di serie C. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

