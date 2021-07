“È un miracolo | un miracolo!” Tokyo 2020 | l’impresa di Gregorio Paltrinieri | è argento nel nuoto

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 29 luglio 2021)è medaglia d’negli 800 stile libero ai Giochi di. Il campione azzurro ha chiuso in 7’42”11, a soli 24 centesimi dall’oro conquistato dall’americano Robert Finke in 7’41”87. Il bronzo è andato all’ucraino Mykhailo Romanchuk. “Parlare diè poco, non ci avrei scommesso neanche io. Ma stavolta ci ho messo il cuore”. Lo ha detto, 27 anni a settembre, dopo la medaglia d’conquistata negli 800 stile libero ai Giochi di. Per ...