Donna uccisa a coltellate nel suo appartamento: fermato il compagno

Una Donna è stata uccisa a coltellate in casa a Roma. È accaduto in un appartamento in via Federico Guarducci, in zona Portuense. L'allarme è scattato da una serie di segnalazioni di una Donna

Roma, accoltella e uccide la compagna: arrestato un 68enne Tragedia poco prima delle 14, in zona Portuense, a Roma. Una donna di 43 anni, originaria della Colombia, è stata uccisa dal compagno, un connazionale di 68 anni. A dare l'allarme alcuni passanti che ...

