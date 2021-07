Dayane Mello cambia vita e diventa imprenditrice

(Di giovedì 29 luglio 2021) Dopo il successo ottenuto al Grande Fratello Vipcontinua a guadagnare successi e, infatti, di recente la top model brasiliana ha creato una linea di prodotti di bellezza. Si chiama “DAY” e la donna non potrebbe essere più fiera del suo nuovo progetto. Ultimamenteè stata spesso al centro del gossip e, di recente, il motivo è stato legato al suo rapporto con Rosalinda Cannavò, che Articolo completo: dal blog SoloDonna

Sui social lo stesso Pretelli ha annunciato la sua partecipazione allo show più felice che mai, mentre poche ore dopo Stefano Sala - modello ed ex fidanzato di- ha scritto in un post ...Di chi stiamo parlando? Di! La bella modella brasiliana, che con Giulia oltre ad aver condiviso l'esperienza al Grande Fratello Vip ha vissuto anche il red carpet al Festival del cinema ...Dopo il successo ottenuto al Grande Fratello Vip Dayane Mello continua a guadagnare successi e, infatti, di recente la top model brasiliana ha creato una ...Pierpaolo Pretelli è entusiasta di approdare a Tale e Quale Show. A quanto pare Stefano Sala non sarebbe dello stesso avviso.