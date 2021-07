Covid Russia, 799 morti in 24 ore: tre drammatici record in un mese (Di giovedì 29 luglio 2021) La Russia segnala 23.270 contagi Covid nell’arco di 24 ore e altri 799 decessi. Secondo i dati riportati dall’agenzia Tass, dall’inizio della pandemia sono in totale i 6.218.502 i casi accertati in Russia con 493.162 casi attivi e 156.977 decessi. Le persone dichiarate guarite sono 5.568.363. E’ la terza volta dall’inizio del mese che la Russia segnala 799 decessi nell’arco di 24 ore, dopo i tristi bollettini del 16 e del 24 luglio. I dati diffusi ieri parlavano di 798 morti. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 29 luglio 2021) Lasegnala 23.270 contaginell’arco di 24 ore e altri 799 decessi. Secondo i dati riportati dall’agenzia Tass, dall’inizio della pandemia sono in totale i 6.218.502 i casi accertati incon 493.162 casi attivi e 156.977 decessi. Le persone dichiarate guarite sono 5.568.363. E’ la terza volta dall’inizio delche lasegnala 799 decessi nell’arco di 24 ore, dopo i tristi bollettini del 16 e del 24 luglio. I dati diffusi ieri parlavano di 798. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

