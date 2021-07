Covid | in Puglia +122 | 9% di casi in più in una settimana

(Di giovedì 29 luglio 2021) Bari - Ilcorre veloce diin. Dal 21 al 27 luglio insi registra un peggioramento dei dati relativi alla pandemi con 46 positivi per 100.000 abitanti e un aumento dei ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Puglia

Leggi Anche Vaccini, l'Agenzia italiana del farmaco dà il via libera a Moderna per le ... con un incremento settimanale nazionale irrisorio (+0,5%) e nette differenze regionali: se laha ...Complessivamente, il numero di posti letto occupati da parte di pazientiin area medica è ... con un incremento settimanale nazionale irrisorio (+0,5%) e nette differenze regionali: se la..."Di fatto siamo entrati nella quarta ondata" di Covid, così dagli ultimi dati Gimbe ... 19,9% della Sicilia al 6,4% della Puglia) e 1,11 milioni (6,2%) sono in attesa di completare il ciclo con la ...Dopo 15 settimane di calo, tornano a salire le vittime. Incremento settimanale anche dei nuovi casi (+64,8%), di ricoveri con sintomi (+34,9%) e di terapie intensive (+14,5%).