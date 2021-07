Basket, un altro anno a Salerno per Federica Orchi: “Questo è il posto giusto” (Di giovedì 29 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Su Instagram il suo nome è “Fedefaccinsorriso”. È la costante di Federica Orchi, in campo e fuori, “perché la pallacanestro dovrebbe essere Questo, sempre”. Sorride, ka guardia classe 1997, arrivata a Salerno a febbraio scorso: ha trovato l’accordo per il rinnovo del contratto con la società di patron Angela Somma. La cestista ex Viterbo e Ariano Irpino firma e rilancia: “Sono molto felice di rimanere. Per quanto la scorsa stagione sia stato difficile inizialmente ambientarsi, poi a fine anno mi sono accorta di aver fatto parte di una grande e ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 29 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Su Instagram il suo nome è “Fedefaccinsorriso”. È la costante di, in campo e fuori, “perché la pallacanestro dovrebbe essere, sempre”. Sorride, ka guardia classe 1997, arrivata aa febbraio scorso: ha trovato l’accordo per il rinnovo del contratto con la società di patron Angela Somma. La cestista ex Viterbo e Ariano Irpino firma e rilancia: “Sono molto felice di rimanere. Per quanto la scorsa stagione sia stato difficile inizialmente ambientarsi, poi a finemi sono accorta di aver fatto parte di una grande e ...

Advertising

anteprima24 : ** #Basket, un altro anno a ##Salerno per Federica Orchi: 'Questo è il posto giusto' ** - lojoviciano : Faccio un altro e poi dormo Geografia: Catania o Palermo Bari o Lecce Roma o Napoli Milano o Torino Firenze o Bolo… - darkskywriter : @GGiangiorgi Poi vallo a dire agli atleti paraolimpici 'io, in perfetta forma e con tutti gli arti e la vista che m… - Patroclouds : @IlSignorPalomar La Gazzetta è tecnicamente fallita, è un bagno di sangue finanziario ad ogni semestre. L’altro gio… - louviiaaa : lui dice di non correre da tipo tre anni e quindi la mia domanda viene spontanea l’altro giorno a basket ci giocava… -