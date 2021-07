Amici, due ex allievi si sposano. Il romantico video della proposta di matrimonio (Di giovedì 29 luglio 2021) Più che Amici, verrebbe da dire. Bryan Ramirez e Paola De Filippis, ex ballerini della trasmissione di Maria De Filippi, si sposano. Entrambi avevano partecipato alla 17esima edizione del talent, ma i più ricorderanno Bryan che arrivò al serale (eliminato poi alla settima puntata). Eppure tra i due l’amore non è sbocciato nella scuola bensì fuori, qualche mese dopo. Ora il grande passo. La proposta di matrimonio è stata pubblicata sui social il 26 luglio. Nella meravigliosa cornice di Cefalù, al tramonto, Bryan si è inginocchiato di fronte alla sua amata. “Me dijo que sì” (Mi ha detto sì, trad), ha scritto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 luglio 2021) Più che, verrebbe da dire. Bryan Ramirez e Paola De Filippis, ex ballerinitrasmissione di Maria De Filippi, si. Entrambi avevano partecipato alla 17esima edizione del talent, ma i più ricorderanno Bryan che arrivò al serale (eliminato poi alla settima puntata). Eppure tra i due l’amore non è sbocciato nella scuola bensì fuori, qualche mese dopo. Ora il grande passo. Ladiè stata pubblicata sui social il 26 luglio. Nella meravigliosa cornice di Cefalù, al tramonto, Bryan si è inginocchiato di fronte alla sua amata. “Me dijo que sì” (Mi ha detto sì, trad), ha scritto ...

