Usa, aumentano i contagi: mascherina anche per i vaccinati (Di mercoledì 28 luglio 2021) La variante Delta del Covid corre negli Usa e pertanto il CDC raccomanda l’uso della mascherina al chiuso anche per i vaccinati (Pixabay)Il Center for Disease Control and Prevention (Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie) degli Stati Uniti cambia rotta sulle mascherine raccomandando anche alle persone vaccinate di tornare a indossarla al chiuso dopo l’impennata dei contagi da Covid. Con la variante Delta che dilaga, il Presidente Joe Biden, secondo quanto riportato da Bloomberg, sta valutando l’obbligo del vaccino per i lavoratori federali. Nel frattempo il CDC ha anche ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 28 luglio 2021) La variante Delta del Covid corre negli Usa e pertanto il CDC raccomanda l’uso dellaal chiusoper i(Pixabay)Il Center for Disease Control and Prevention (Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie) degli Stati Uniti cambia rotta sulle mascherine raccomandandoalle persone vaccinate di tornare a indossarla al chiuso dopo l’impennata deida Covid. Con la variante Delta che dilaga, il Presidente Joe Biden, secondo quanto riportato da Bloomberg, sta valutando l’obbligo del vaccino per i lavoratori federali. Nel frattempo il CDC ha...

