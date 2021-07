Uomini e Donne, Luisa Anna Monti operata per un tumore: “7 ore di intervento, abbiamo dato morte e sepoltura alla bestiaccia maledetta” (Di mercoledì 28 luglio 2021) A poche settimane dall’annuncio social in cui raccontava la terribile diagnosi di un tumore al seno, la ex dama del Trono Over di Uomini e Donne Luisa Anna Monti si è sottoposta all’intervento chirurgico già anticipato ai numerosi fan. “Buongiorno amiche e amici adorati.. qui non si smette di sorridere neanche dopo 7 ore di intervento“, ha esordito lei in una lunga didascalia che accompagna uno scatto in cui è ritratta nel letto dell’ospedale. Il sorriso sotto alla mascherina e la mano con il pollice all’insù, l’operazione è andata bene: ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 luglio 2021) A poche settimane dall’annuncio social in cui raccontava la terribile diagnosi di unal seno, la ex dama del Trono Over disi è sottoposta all’chirurgico già anticipato ai numerosi fan. “Buongiorno amiche e amici adorati.. qui non si smette di sorridere neanche dopo 7 ore di“, ha esordito lei in una lunga didascalia che accompagna uno scatto in cui è ritratta nel letto dell’ospedale. Il sorriso sottomascherina e la mano con il pollice all’insù, l’operazione è andata bene: ...

