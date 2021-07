(Di mercoledì 28 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – In largo Santa Maria dei, nel centro storico di Salerno, per la XXXVI edizione della rassegna estiva diFestival”, per la prima volta si svolgerà una mini rassegna di arti, con artisti provenienti da tutta Europa. Le arti del circo approdano a. Funamboli, trampolieri, giocolieri, mangiafuoco, equilibristi si daranno appuntamento sulle tavole del palcoscenico sotto leper una magica e meravigliosa rassegna di arti. Tre appuntamenti per tutte le età, adulti e bambini. ...

Advertising

anteprima24 : ** Tris di #Spettacoli circensi al Teatro dei Barbuti: sul filo delle stelle ** - MagPausaCaffe : TRIS DI SPETTACOLI NEL WEEK DI CORTILE TEATRO FESTIVAL -

Ultime Notizie dalla rete : Tris spettacoli

anteprima24.it

... che dal 3 agosto porta al Teatro Greco di Siracusa - nell'ambito del ciclo diclassici ... Con Santospago - che con 'Nuvole' completa ilche lo vede in scena per questa stagione al ...[…] Cultura eA Radio 104 pomeriggio di grandi ospiti: da Vittorio Feltri a Daria Bignardi e non solo... Posted on 30 Novembre 2020 30 Novembre 2020 Author Redazionedi ...3' di lettura 27/07/2021 - Il Gigli Opera Festival di Recanati, diretto dal maestro Riccardo Serenelli, propone per la stagione lirica recanatese in piazza Leopardi, tre imperdibili appuntamenti. Si c ...INVIATO A VICENZA. E' già un bel Cagliari. Con pregi e difetti. A Vicenza, nel primo vero test della stagione, i rossoblù hanno mandato segnali positivi al proprio allenatore, realizzando tre gol ai b ...