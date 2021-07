Roma, sospeso il reddito di cittadinanza a tre pregiudicati: spacciavano cocaina fuori dal Cimitero (Di mercoledì 28 luglio 2021) Lo scorso 8 giugno, durante l’operazione ‘Cleopatra’, sono stati arrestate ben 22 persone che facevano parte di un’articolata organizzazione criminale che operava nello spaccio di cocaina nei pressi dell’ingresso del Cimitero Flaminio di Roma. Tra loro c’erano anche 3 persone, uno originario della Romania e gli altri due della Siria, che sono finite nuovamente nel mirino dei Carabinieri perché percepivano – ingiustamente – il reddito di cittadinanza. Oggi i Carabinieri della Compagnia Roma Cassia hanno notificato alle tre persone il provvedimento di sospensione ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 28 luglio 2021) Lo scorso 8 giugno, durante l’operazione ‘Cleopatra’, sono stati arrestate ben 22 persone che facevano parte di un’articolata organizzazione criminale che operava nello spaccio dinei pressi dell’ingresso delFlaminio di. Tra loro c’erano anche 3 persone, uno originario dellania e gli altri due della Siria, che sono finite nuovamente nel mirino dei Carabinieri perché percepivano – ingiustamente – ildi. Oggi i Carabinieri della CompagniaCassia hanno notificato alle tre persone il provvedimento di sospensione ...

