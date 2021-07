Pfizer raddoppia le stime di ricavi dal vaccino Covid a 33 | 5 miliardi

(Di mercoledì 28 luglio 2021)alza ledeiderivanti dalle vendite dei vaccini anti-per il 2021 da 26 a 33,5di dollari, per 2,1di dosi. Si tratta di una cifra record per ilprodotto insieme a Biontech, quasi il doppio rispetto alle previsioni di febbraio.ha anche rivisto al rialzo le prospettive per le vendite annuali e i profitti. La società, che ha diffuso oggi i dati trimestrali, ha riportato un utile netto del secondo trimestre di 5,56di dollari, pari a 98 centesimi per azione. Nel trimestre, ...

...in considerazione l'ipotesio Moderna. I dati: il 35 per cento della fascia di età da 20 ai 29 anni ha ignorato l'appello sanitario regionale e nazionale: addirittura il dato quasi...Balzo in avanti da 58 a 104 dei contagi oggi nel Lazio doveil tasso di positività ... intanto, si conferma per ora un elevato livello di efficacia degli antidoti AstraZeneca eper ...Pfizer alza le stime dei ricavi derivanti dalle vendite dei vaccini anti-Covid per il 2021 da 26 a 33,5 miliardi di dollari, per 2,1 miliardi di dosi. Si tratta di una cifra record per il vaccino prod ...L’Effetto green pass continua a dare una spinta forte al numero di persone che aderiscono alla campagna vaccinale. Un incremento trasversale a tutte le fasce d’età. Ieri, ad esempio, sono state circa ...