Pesaro | guasto all' acquedotto | città senza acqua e disagi

(Di mercoledì 28 luglio 2021), nelle Marche, dove dal primo pomeriggio laa causa di un danno all’. “A causa di unall’principale, si comunica che dalle 15 di oggi, mercoledì 28 luglio, a orario da definire, è prevista l’interruzione dell’erogazione dell’”, ha informato con una nota su Facebook il sindaco Matteo Ricci. Allestiti dei punti per la fornitura dipotabile Non si conosce al momento l’origine del, ma il Comune informa i cittadini che “vista ...

Advertising

RadioIncontroPs : ?? Marche Multiservizi al lavoro per riparare il guasto riportato dall'acquedotto di Pesaro ?? Intorno alle 15:00 si… -

Ultime Notizie dalla rete : Pesaro guasto

...- spiega infatti il Comune - all'Acquedotto principale, dalle 15 di oggi a orario da definire, è prevista l'interruzione della erogazione dell'acqua in tutto il territorio del Comune di, 28 luglio 2021 -rimane senz'acqua dalle 15. Ad annunciarlo in un post su Facebook è stato il sindaco Matteo Ricci. "A causa di unall'Acquedotto principale - scrive - si comunica che, dalle 15 di oggi ...PESARO - Allarme rosso a Pesaro, che da poco dopo le 14 è rimasta compeltamente all'asciutto dopo una una rottura della condotta principale dell'acquedotto. Niente acqua e ...A darne l'annuncio il sindaco Ricci: "Dalle 14.30 tre postazioni per il rifornimento e fino alle 21 verrà distribuita alla popolazione". Ecco dove ...