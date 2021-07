Oro: in rialzo a 1.811 dollari (Di mercoledì 28 luglio 2021) Quotazioni dell'oro in salita sui mercati internazionali. Il metallo prezioso viene scambiato a 1.811 dollari l'oncia, iguadagnando lo 0,39%. . 28 luglio 2021 Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 28 luglio 2021) Quotazioni dell'oro in salita sui mercati internazionali. Il metallo prezioso viene scambiato a 1.811l'oncia, iguadagnando lo 0,39%. . 28 luglio 2021

Ultime Notizie dalla rete : Oro rialzo Andamento Future sul Petrolio del 28/07/2021, ore 9.00 Giornata in moderato rialzo per il petrolio , che apre sui livelli di chiusura di ieri, allineato con il derivato sul metallo giallo . L' oro nero ha aperto a 72,08, in recupero dello 0,60%, rispetto ai livelli della ...

