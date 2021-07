Moto: Crutchlow sostituirà Morbidelli nei prossimi 3 GP (Di mercoledì 28 luglio 2021) Cal Crutchlow sostituirà Franco Morbidelli, operato al ginocchio a fine giugno, per le prossime tre gare del mondiale MotoGP, ha annunciato il team Yamaha - Petronas. Morbidelli, 13/o nel mondiale ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 28 luglio 2021) CalFranco, operato al ginocchio a fine giugno, per le prossime tre gare del mondialeGP, ha annunciato il team Yamaha - Petronas., 13/o nel mondiale ...

