Mara Venier ricoverata in ospedale: nuovo intervento chirurgico dopo la paresi facciale (Di mercoledì 28 luglio 2021) Ancora problemi per Mara Venier: la conduttrice di Domenica In è tornata in ospedale per risolvere il problema legato a un’operazione ai denti non andata a buon fine. Qualche mese fa, infatti, il primo intervento è andato male tanto da provocarle una sorta di paresi facciale. Oggi Mara è pronta ad affrontare un’altra operazione per… L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di mercoledì 28 luglio 2021) Ancora problemi per: la conduttrice di Domenica In è tornata inper risolvere il problema legato a un’operazione ai denti non andata a buon fine. Qualche mese fa, infatti, il primoè andato male tanto da provocarle una sorta di. Oggiè pronta ad affrontare un’altra operazione per… L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

infoitcultura : “Non sto bene, ancora”. Mara Venier, cosa ha saputo dopo i controlli in ospedale - infoitcultura : Mara Venier fa chiarezza dopo la foto dall’ospedale: come sta la conduttrice di Domenica In - infoitcultura : Mara Venier torna in ospedale e si sfoga: “Eccomi ancora qua, chissà quando finirà” - infoitcultura : Apprensione per Mara Venier, di nuovo in ospedale: 'Chissà quando finirà' - infoitcultura : Mara Venier nel reparto di neurochirurgia, il suo messaggio è da pelle d’oca -