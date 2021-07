Manuela passa il limite e picchia Stefano Commento della puntata finale di Temptation Island

(Di mercoledì 28 luglio 2021) L’edizione 2021 diè finita con laandata in onda ieri sera 28 luglio. Le coppie protagoniste degli ultimi falò conclusivi sono state due, quelle formate dae da Alessio e Natascia. I colpi di scena non sono mancati, tra tutti, soprattutto la lite accesissima die il bacio passionalefidanzata con il single Luciano.ha oltreto ogni confine, finendo per alzare le mani su. Una scena poco ...

Advertising

hznll28 : RT @SailorLoki: Manuela durante tutto il tempo che passa con Luciano #TemptationIsland - _imnotaprincess : RT @SailorLoki: Manuela durante tutto il tempo che passa con Luciano #TemptationIsland - ValeriaSacch : Manuela e Luciano carini per carità però mi fanno paura quelli che dopo anni di convivenza, passa un mese e già fid… - mammariccia : RT @soundgarden24: Manuela che passa da quel ratto a Luciano ma Insegnami porca puttana INSEGNAMI #Temptationsisland - soundgarden24 : Manuela che passa da quel ratto a Luciano ma Insegnami porca puttana INSEGNAMI #Temptationsisland -

Ultime Notizie dalla rete : Manuela passa

TGCOM

... va poco meglio contro Gu Bongil cheper 3 - 5 (da 17 - 30 a 20 - 35). Finisce quindi con un ... La storia conArcuri finita 'per liti futili e furibonde' come raccontava l'attrice, poi ...Il conduttore è dovuto intervenire per bloccare, che ha aggredito fisicamente l'ormai ex compagno. - - > Leggi Anche Jessicala notte con il tentatore Davide, Alessandro chiede il falò ...Un altro campione formidabile capace di reggere l'urto del passare degli anni e del tempo è Aldo Montano . Lo schermidore originario di ...A "Temptation Island" la resa dei conti di Manuela e Stefano è finita a schiaffi, tanto che Filippo è dovuto intervenire per calmare la fidanzata. Il primo impatto è stato civile, ma in poco tempo i t ...