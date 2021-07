LIVE Fognini-Medvedev 0-1, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: subito break del russo (Di mercoledì 28 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Non riesce a tenere sulla diagonale del rovescio Fognini, palla lunga. 0-1 break Medvedev, risposta altissima del russo e smash a rimbalzo in rete di Fognini che perde subito la battuta. 30-40 Palla break Medvedev, che sfonda con il dritto e prende il comando dello scambio vincendolo. 30-30 Dritto in rete di Fognini. 30-15 Rischia tantissimo Fognini con uno smash che finisce proprio addosso al russo, poi lo scambio riparte e ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Non riesce a tenere sulla diagonale del rovescio, palla lunga. 0-1, risposta altissima dele smash a rimbalzo in rete diche perdela battuta. 30-40 Palla, che sfonda con il dritto e prende il comando dello scambio vincendolo. 30-30 Dritto in rete di. 30-15 Rischia tantissimocon uno smash che finisce proprio addosso al, poi lo scambio riparte e ...

