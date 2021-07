Italbasket sconfitta a testa alta contro l' Australia

Advertising

Eurosport_IT : L'ITALIA LOTTA MA VA K.O. ?? Non bastano i 22 punti di Fontecchio i 21 di Mannion all'ItalBasket per vincere contro… - Eurosport_IT : ORA TESTA ALLA PROSSIMA! ?? Dopo la vittoria all'esordio sulla Germania, l'Italbasket si arrende all'Australia 86-8… - ItaliaTeam_it : Il cammino della nazionale di basket 3x3 prosegue con una vittoria contro la Romania e una sconfitta contro la Cina… - azzurridigloria : ?? BASKET, OLIMPIADI TOKYO 2020 ?? L’@Italbasket si arrende 86-83 all'#AUS nella seconda partita di @Tokyo2020. Buon… - RobertoGrassi : RT @MarcoBellinazzo: Grande Italbasket contro l'Australia. Sconfitta onorevole e qualche rammarico. Fontecchio Mannion su tutti. Ma anche V… -

Ultime Notizie dalla rete : Italbasket sconfitta

Bellama consapevole di essere a Tokyo per recitare da protagonista . Ha vinto l'Australia 83 - 86 , imbottita di ottimi giocatori, che ha sfruttato muscoli e centimetri, quelli che ...Basket,l'Italia in un match tiratissimo C'è stata partita fino al quarto tempo, con ... Per il passaggio del girone dell'sarà decisivo, invece, il match contro la Nigeria. ...AGI - Dopo l'esordio vincente contro la Germania, l'Italia del basket si arrende alla temibile Australia nella seconda giornata del girone B, perdendo 86-83. Una grande prova di carattere non basta ag ...DALL’INVIATO A TOKYO. Prima sconfitta degli azzurri del basket nel gruppo B del torneo olimpico. Dopo il successo con la Germania, la squadra di Meo Sacchetti fa un passo indietro nel gioco e in class ...