Internalizzazione del personale impiegato nel servizio del contact center nazionale Inps | question time con Orlando

ROMA – Si svolgerà oggi, mercoledì 28 luglio, alle ore 15 il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando (foto), risponderà a interrogazioni sulle iniziative in merito alle procedure di Internalizzazione del personale impiegato nel servizio del contact center nazionale Inps, con particolare riferimento all'applicazione della relativa clausola sociale (Pezzopane – PD); sulle ...

