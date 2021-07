Grande Fratello Vip 6 | Raffaella Fico nel cast della prossima stagione?

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Secondo alcune indiscrezionientrerà neldelVip 6: le trattative tra gli autori e la showgirl sarebbero in una fase molto avanzata.potrebbe essere una delle concorrenti delVip 6: secondo fonti vicino a Fanpage, la showgirl è stata contattata da Alfonso Signorini che l'avrebbe convinta a partecipare alla nuova edizione del reality. IlVip 6 inizierà lunedì 13 settembre, per la terza volta sarà Alfonso Signorini a condurre, ...

Advertising

tirolermaxx : @ImolaOggi Ma quanto schiaffi prenderebbe dal Grande fratello Piersanti se fosse ancora vivo!!! - BITCHYFit : Grande Fratello Vip, da Raz Degan a Raffaella Fico: i quattro nomi ad un passo dalla firma - AScarfogliero : che fa registrare l'ennesimo salto di qualità verso il Grande Fratello fiscale. - RosariaVicidom6 : RT @bottinochiara_: O chiusi nella casa del grande fratello o in vacanza la situa è sempre uguale, certe cose non cambiano mai #prelemi htt… - Feffe1992 : RT @omamma13: Ah quindi adesso gli stronzi sono diventati Stefania e Tommaso… A voi il grande fratello ha fottuto la testa, ma assai pure… -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello

La sorella del vincitore dell'ultima edizione delVip ha pubblicato nelle scorse ore una Instagram Story in cui si vede uno screeshot di alcuni messaggi scambiati con il più celebre ...A distanza di alcuni mesi dalla fine delVip , si è conclusa la storia d'amore tra Quentin Kammermann e Myriam Catania , così come ha pubblicamente scritto il pubblicitario francese tramite il suo account ufficiale di ...Myriam Catania e Quentin, è finita la loro storia d'amore: l'annuncio dell'addio Il rumor lanciato dei mesi scorsi ha trovato conferma: Myriam Catania e ...Secondo alcune indiscrezioni Raffaella Fico entrerà nel cast del Grande Fratello Vip 6: le trattative tra gli autori e la showgirl sarebbero in una fase molto avanzata. Raffaella Fico potrebbe essere ...