Gengivite | l’apparecchio può “cambiare” il microbiota

Leggi su dilei

(Di mercoledì 28 luglio 2021) L’ortodonzista è una figura fondamentale per l’estetica e la funzionalità dei denti. Grazie ai suoi studi, consente di affrontare e risolvere alcuni difetti, a tutte le età. Ed è importante seguire le indicazioni degli esperti, così come è fondamentale essere perfettamente in linea con l’igiene della bocca. Ma occorre comunque ricordare che anche la popolazione batterica del cavo orale va controllata. Ed in questo senso,, soprattutto se non si osservano le regole, può diventare una “molla” che può far modificare ile quindi facilitare l’insorgenza di parodontopatie, ovvero malattie delle gengive e del tessuto che circonda il dente. ...