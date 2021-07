Frenata di Salvini | le misure su green pass e scuola slittano di una settimana

Advertising

JimmyMcGill70 : @kilojhi Quindi ci rassegniamo a salvini e meloni che cannoneggiano le Ong, politiche di intolleranza, frenata su d… -

Ultime Notizie dalla rete : Frenata Salvini

"Giustizia? Accettiamo le proposte di Draghi, non quelle del M5s" Nessuna, assicura, invece sulla riforma della giustizia. " Giulia Bongiorno sta lavorando in questi minuti sia con ...Le parole di"Abbiamo limitato i danni - ha detto il leader della Lega Matteo- :... dopo le positive aspettative iniziali, ha registrato una bruscaa causa della ripresa dei ...Su campagna vaccinale, Green pass e misure contro pandemia. 'Chiarimento con il premier, rammarico per frasi ingenerose' dice Salvini. E sulla giustizia: 'Accettiamo le proposte del premier, non di M5 ...“Ho avuto un chiarimento con Draghi, ma non parlo per interposta persona. Ho sottolineato il rammarico visto che stiamo lavorando come Lega come matti per tenere insieme tutti. Certe considerazioni so ...