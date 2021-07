Daniele Silvestri | sabato 31 luglio a Tolmezzo

(Di mercoledì 28 luglio 2021)torna sul palco questa estate con il suo molteplice e sfaccettato Tourbinario, che prenderà percorsi differenti in base alla location e all’atmosfera che lo ospiterà. Il cantautore romano sarà a(Ud)31alle 18 (biglietteria ai piedi di Pra’ Castello aperta dalle 16) per un concerto seduti sul prato che domina la città organizzato da MusiCarnia/Euritmica, inserito nel cartellone della manifestazione Pra’ Castello Live, con la collaborazione del Comune di, di Carnix Project e dell’Associazione culturale vicino/lontano. Il concerto ...

Advertising

STREETRADIOweb : Daniele Silvestri - Saliro' - UdineseTV : Daniele Silvestri 'tourbinario' a Tolmezzo sabato 31 luglio - - matriarche73 : RT @GiulioSiamoNoi: ?? #31luglio il concerto di Daniele Silvestri a Tolmezzo sarà preceduto dalla presentazione di #Giuliofacose: saranno pr… - helmvergara1 : RT @GiulioSiamoNoi: ?? #31luglio il concerto di Daniele Silvestri a Tolmezzo sarà preceduto dalla presentazione di #Giuliofacose: saranno pr… - armidago68 : RT @GiulioSiamoNoi: ?? #31luglio il concerto di Daniele Silvestri a Tolmezzo sarà preceduto dalla presentazione di #Giuliofacose: saranno pr… -

Ultime Notizie dalla rete : Daniele Silvestri

AostaSera

I dettagli Dopo il successo delle precedenti edizioni, che hanno visto la partecipazione di Afterhours, Brunori SAS, Caparezza,, Diodato, Fabri Fibra, Max Gazzè, Verdena e tanti ......Cervasio Chiara Di Benedetto Chiara Lovotti Chiara ProiettiChiara Proietti... Runde Daniel Gros Daniel Paget Daniel Taras Daniel Thumpston Daniela SchwarzerAlbanese...Dopo il ritorno di Daniele Padelli, rientrato in Friuli in seguito alle esperienze con le maglie di Torino e Inter, l’Udinese ha completato il reparto portieri, ...Il Pollino Music Festival si svolge da 25 anni in Basilicata, a San Severino Lucano (Pz), piccolo borgo nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, l'area protetta più estesa d'Italia che negli anni ha ...