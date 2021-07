Advertising

Covid: Zeman, calcio senza gente non mi dice niente. Tecnico Foggia: se chiudono chiudo anche io, bravo Mancini…

Ai microfoni di web tv Mitico Channel, dal ritiro con il Foggia in Val d'Aosta, Zdenekparla del Coronavirus, della sua nuova avventura in Serie C e anche dell'Italia di Mancini campione d'...Queste le parole di Zdenek, allenatore del Foggia, squadra che milita in serie C. L'allenatore boemo, che ha allenato anche la Roma e la Lazio, ha parlato anche delche ha profondamente ..."Io mi auguravo che finiva il problema del virus e se finiva volevo fare ancora qualcosa, poi se finisce non si sa, è vero che sta peggiorando di giorno in giorno. Il calcio senza gente non mi dice ni ...TIFOSI ALLO STADIO ZEMAN - "Il calcio senza pubblico non mi dice niente. Quindi se chiudono, chiudo pure io". Lo ha detto Zdenk ...