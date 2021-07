Ascolti tv 27 luglio 2021 | il finale di Temptation Island è da record

Leggi su tvzoom

(Di mercoledì 28 luglio 2021)tv: il reality di Canale5 vince sulla replica dello show di Rai1 Per la seconda serata di fila volasu Canale5, che registra con ildi stagione il 27,4% di share media con 3,694 milioni di telespettatori, stravincendo la gara deglitv delle reti generaliste. Nuovostagionale per l’ultima puntata del reality show ideato da Maria De Filippi, con 7 punti di share in più rispetto alladell’autunno 2020, ma con una flessione dello 0,6% punti rispetto alladel2020. Seconda ...