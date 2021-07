WhatsApp, da oggi non perderete più i messaggi: trucco geniale (Di martedì 27 luglio 2021) Stop alla perdita di messaggi importanti su WhatsApp. Arriva il trucco geniale: basta scaricare un’applicazione ed il gioco è fatto Arriva un trucco geniale per non perdere più i messaggi importanti su WhatsApp. Da oggi nessun timore per coloro che ad ogni cambio di cellulare o ad ogni backup mancato perdevano preziosissime conversazioni. E’ tutto L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 27 luglio 2021) Stop alla perdita diimportanti su. Arriva il: basta scaricare un’applicazione ed il gioco è fatto Arriva unper non perdere più iimportanti su. Danessun timore per coloro che ad ogni cambio di cellulare o ad ogni backup mancato perdevano preziosissime conversazioni. E’ tutto L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

davidelgaudio : RT @AngyFra89: Sono andato a fare il vaccino e c'era una bellissima dottoressa. Le consegno i moduli, faccio la dose e vado via. Dopo qualc… - AngyFra89 : Sono andato a fare il vaccino e c'era una bellissima dottoressa. Le consegno i moduli, faccio la dose e vado via. D… - VirginRadioIT : OnAir @GiuliaSalvi fino alle 14.00 con #PersonalGiulia! Oggi in scaletta ci sono anche i @Official_Police con Don't… - IlCommentatore_ : RT @IlCommentatore_: Sono andato a fare il vaccino e c'era una bellissima dottoressa. Le consegno i moduli, faccio la dose e vado via. Dopo… - fedebassano : oggi ho ascoltato 9 note whatsapp alla velocità 2… sapete se è già uscita l’applicazione “ti faccio il riassunto”? -