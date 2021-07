Viabilità Roma Regione Lazio del 27-07-2021 ore 09 | 15

Leggi su romadailynews

(Di martedì 27 luglio 2021)DEL 27 LUGLIOORE 8.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; IN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA FL4-VELLETRI IL SERVIZIO E’ TORNATO REGOLARE, RALLENTATO IN PRECEDENZA CAUSA GUASTO AD UN PASSAGGIO A LIVELLO TRA LANUVIO E VELLETRI: I TRENI IN VIAGGIO HANNO ACCUMULATO RITARDI FINO A 40 MINUTI. E VENIAMO AL TRAFFICO, CHE COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO E’ INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE IN DIREZIONE DELLA CITTA’; VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE, DOVE SI PROCEDE A RILENTO IN ...