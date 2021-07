Un ex Milan vicino al Venezia, anche se spuntano altre squadre su di lui (Di martedì 27 luglio 2021) Il francese ex Milan, obiettivo del Venezia per l’attacco, dovrà dare una risposta definitiva oggi esattamente come dovrà fare la squadra proprietaria del cartellino. Un ex attaccante del Milan medita il ritorno in serie A al Venezia M’Baye Niang è un obiettivo di mercato del Venezia, ma secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb ci sarebbe anche il Fenerbahce sul giocatore in uscita da Rennes. L’attaccante preferirebbe un trasferimento proprio in Turchia e per questo avrebbe messo in stand-by l’offerta del club neopromosso in Serie A. I segnali sono tanti e contrastanti, ... Leggi su rompipallone (Di martedì 27 luglio 2021) Il francese ex, obiettivo delper l’attacco, dovrà dare una risposta definitiva oggi esattamente come dovrà fare la squadra proprietaria del cartellino. Un ex attaccante delmedita il ritorno in serie A alM’Baye Niang è un obiettivo di mercato del, ma secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb ci sarebbeil Fenerbahce sul giocatore in uscita da Rennes. L’attaccante preferirebbe un trasferimento proprio in Turchia e per questo avrebbe messo in stand-by l’offerta del club neopromosso in Serie A. I segnali sono tanti e contrastanti, ...

