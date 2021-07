Tentato assalto a tir carico di tabacchi | chiusa autostrada fra Canosa di Puglia ed Andria nella notte Da stasera chiuso il tratto Foggia-Cerignola est per verifiche tecniche

(Di martedì 27 luglio 2021) Di seguito alcuni comunicati diffusi da Autostrade: Alle ore 7 circa sull’A14 Bologna – Taranto è stato riaperto ilcompreso train direzione Bari, temporaneamenteper consentire le operazioni di rimozione di due mezzi pesanti intraversati al km 611 e 615 per un tentativo di furto a un tir che trasportava. Attualmente sul luogo dell’evento non si registrano turbative al traffico. —– Sull’A14 Bologna–Taranto, per consentire...

Di seguito alcuni comunicati diffusi da Autostrade: Alle ore 7 circa sull'autostrada A14 Bologna " Taranto è stato riaperto il tratto compreso tra Canosa e Andria in direzione Bari, temporaneamente ......portoghese si reca a Cuba il 26 luglio per commemorare il ventiduesimo anniversario dell'... Successivamente venne accusato di aver sostenuto un fallito golpeda militari di sinistra, ...Tentato assalto al bancomat di Poste Italiane di Salzano questa notte. La banda del bancomat, però, è rimasta “a mani vuote”. Il fatto è avvenuto la scorsa notte a Salzano (Venezia) dove quattro indiv ...SALZANO.Banda del bancomat in azione a Salzano. Questa notte la banda composta da quattro individui giunti a bordo di un’auto di grossa cilindrata, ha tentato invano ed a più riprese di far esplodere ...