Temptation Island 2021 | Floriana e Federico | il falò straordinario fra lacrime e una letterina

(Di martedì 27 luglio 2021) Per la maggior parte delle coppie protagoniste, l’esperienza all’interno disi conclude sempre con ildi confronto. Per la maggior parte ma non per tutte. Nel corso della quinta puntata di, infatti, abbiamo visto il ritorno nel reality della coppia composta da. I due si erano già confrontati nella scorsa puntata e i due avevano deciso di separarsi a causa dei terribili filmati che avevano scaturito prima una lite, poi un gesto di rassegnazione da parte di lei.e ...

... ma sarà stata sufficiente per riconquistare la fiducia di Floriana dopo tutti i video che le hanno spezzato il cuore?, Federico in lacrime per Floriana Floriana Angelica ha mollato ...A '' Natascia , parlando con il single Samuele , si lascia andare a delle confidenze private sulla sua relazione con Alessio. - - > Leggi Anche Jessica passa la notte con il ...Temptation Island 2021 dove vedere. Scopri tutte le info su orari e come seguire le puntate in tv, streaming e replica.Sarà una puntata dalla doppia valenza: da una parte il destino delle ultime due coppie rimaste nel villaggio, che non hanno ancora sciolto le riserve. Usciranno insieme da Temptation Island e lo faran ...