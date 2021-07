Superbonus 110% più facile: gli obblighi eliminati e le nuove scadenze. I rischi secondi geometri e imprese (Di martedì 27 luglio 2021) Che cos'è la "Cila" e come funziona. Le novità per lo sconto in fattura. Ma gli esperti del settore mettono in guardia sui problemi: parla il presidente di Ance Toscana Leggi su iltirreno.gelocal (Di martedì 27 luglio 2021) Che cos'è la "Cila" e come funziona. Le novità per lo sconto in fattura. Ma gli esperti del settore mettono in guardia sui problemi: parla il presidente di Ance Toscana

Advertising

FI_Veneto : RT @FunzPub: ??#DlSemplificazioni ??Sbloccare il SUPERBONUS 110% ?? Rafforzare il silenzio assenso e i poteri sostitutivi ??In caso di ricors… - renatobrunetta : RT @FunzPub: ??#DlSemplificazioni ??Sbloccare il SUPERBONUS 110% ?? Rafforzare il silenzio assenso e i poteri sostitutivi ??In caso di ricors… - DottGallesi : SUPERBONUS 110%: novità in arrivo con il Decreto di Conversione di fine luglio: attestazione del titolo abitativo t… - FunzPub : ??#DlSemplificazioni ??Sbloccare il SUPERBONUS 110% ?? Rafforzare il silenzio assenso e i poteri sostitutivi ??In cas… - g_lascala : RT @Lascalaw: #Superbonus 110% tra opportunità e criticità. Ascolta la puntata di #IusPod KeyTalks con Pierluigi Giammaria di La Scala, @Ca… -