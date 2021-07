Star Wars: Lucasfilm assume uno youtuber dopo un video deepfake sul ritorno di Luke Skywalker (Di martedì 27 luglio 2021) Il ritorno di Luke Skywalker ha portato alla crezione di un video deepake e Lucasfilm ne ha assunto l'autore. Un video deepfake ha fatto conquiStare a un popolare youtuber, Shamook, un posto di lavoro alla Lucasfilm dopo aver dimostrato il proprio talento migliorando la sequenza di The Mandalorian del ritorno di Luke Skywalker. Online il filmato che dimostra come si poteva lavorare ulteriormente alla scena ha raggiunto quasi 2 milioni di visualizzazioni. ... Leggi su movieplayer (Di martedì 27 luglio 2021) Ildiha portato alla crezione di undeepake ene ha assunto l'autore. Unha fatto conquie a un popolare, Shamook, un posto di lavoro allaaver dimostrato il proprio talento migliorando la sequenza di The Mandalorian deldi. Online il filmato che dimostra come si poteva lavorare ulteriormente alla scena ha raggiunto quasi 2 milioni di visualizzazioni. ...

