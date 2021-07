(Di martedì 27 luglio 2021) Dopo 13 anni die dopo le recenti rivelazione sul tipo di privazioni e restrizioni cui è stata sottoposta in questo lungo periodo,hachiesto la sostituzione delcome suo tutore. La star hato l’istanza al tribunale di Los Angeles lunedì per il tramite del suo nuovo avvocato, Mathew S. Rosengart. Il drammatico racconto diUn mese faaveva rilevato i dettagli della sua vita sotto ladel, che di ...

SecolodItalia1 : «Ora liberatemi dalla tutela di mio padre»: Britney Spears presenta ufficialmente la richiesta… - S4CCAROSIO : le cose che dovrò sopportare per amore prima carotino ora questi ma perché sempre con gli inglesi liberatemi - messermoons : cristo già sono andata di merda ora devo pure aspettare dieci ore per fare la seconda parte ma basta liberatemi -

Ultime Notizie dalla rete : Ora liberatemi

la Città di Salerno

... lanciando una richiesta d'aiuto: "Datemi una mano per fare chiarezza su questa vicenda,... Questo contenuto è riservato agli abbonati 1 al mese per 3 mesi AttivaAccesso illimitato a ...... lanciando una richiesta d'aiuto: "Datemi una mano per fare chiarezza su questa vicenda,... Questo contenuto è riservato agli abbonati 1 al mese per 3 mesi AttivaAccesso illimitato a ...