Olimpiadi: Vanessa Ferrari, 'siamo state tutte bravissime, nessuna ha fatto errori' (Di martedì 27 luglio 2021) Tokyo, 27 lug. - (Adnkronos) - “siamo state tutte bravissime. La gara meglio di così non poteva andare, punto. Non abbiamo fatto neanche un errore. Io non so se siamo l'unica nazione a non aver fatto neanche un errore. All'inizio avevo detto alle mie compagne, possiamo lottare tranquillamente per il quarto posto e invece abbiamo lottato per il terzo. Quindi, che volete di più? Certo, alla terza rotazione abbiamo cominciato a crederci. Ma con la trave, che non è proprio il nostro attrezzo di punta, all'ultimo giro già essere riuscite a portare a casa tre ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 luglio 2021) Tokyo, 27 lug. - (Adnkronos) - “. La gara meglio di così non poteva andare, punto. Non abbiamoneanche un errore. Io non so sel'unica nazione a non averneanche un errore. All'inizio avevo detto alle mie compagne, poslottare tranquillamente per il quarto posto e invece abbiamo lottato per il terzo. Quindi, che volete di più? Certo, alla terza rotazione abbiamo cominciato a crederci. Ma con la trave, che non è proprio il nostro attrezzo di punta, all'ultimo giro già essere riuscite a portare a casa tre ...

Advertising

Eurosport_IT : Magnifiche le nostre ragazze! ?????????? #HomeOfTheOlympics | #Tokyo2020 | #ArtisticGymnastics - Eurosport_IT : VANESSA FERRARI SEMPLICEMENTE STUPENDA ?????? #GiochiOlimpici | #HomeOfOlympics | #ItaliaTeam | #ArtisticGymnastic… - TV7Benevento : Olimpiadi: Vanessa Ferrari, 'siamo state tutte bravissime, nessuna ha fatto errori'... - antonellogd : Vanessa Ferrari, secondo la narrazione più in voga sui socials, viene trattata come una 70enne che partecipa alle o… - acassanelli68 : Peccato non ci fosse un pubblico ad apprezzare questo spettacolo ?? #Tokyo2020 #Olimpiadi #vanessa -