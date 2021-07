Nuoto, Olimpiadi Tokyo: Federico Burdisso conquista l’accesso in Finale nei 200 delfino! Eliminato Carini (Di martedì 27 luglio 2021) Missione compiuta per Federico Burdisso. Il lombardo ha conquistato l’accesso alla Finale dei 200 delfino nuotando il crono di 1’55?11 e classificandosi in quarta posizione nell’overall comandata dal primatista e oro europeo/mondiale della distanza Kristof Milak (1’52?22). La solita partenza aggressiva di Burdisso, con un primo 100 coperto in 53?43 e poi un lento e inesorabile rallentamento nella seconda parte. Specialmente l’ultima vasca nuotata in 31?93 ha evidenziato un certo rallentamento. Tuttavia, Milak a parte, i rivali sono un po’ tutti lì, se si considera che il brasiliano ... Leggi su oasport (Di martedì 27 luglio 2021) Missione compiuta per. Il lombardo hatoalladei 200 delfino nuotando il crono di 1’55?11 e classificandosi in quarta posizione nell’overall comandata dal primatista e oro europeo/mondiale della distanza Kristof Milak (1’52?22). La solita partenza aggressiva di, con un primo 100 coperto in 53?43 e poi un lento e inesorabile rallentamento nella seconda parte. Specialmente l’ultima vasca nuotata in 31?93 ha evidenziato un certo rallentamento. Tuttavia, Milak a parte, i rivali sono un po’ tutti lì, se si considera che il brasiliano ...

